Захарова анонсировала встречу представителей РФ с переговорщиками США

Захарова: представители РФ могут встретиться с переговорщиками США уже сегодня

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что 13 марта может состояться встреча российских представителей с американскими переговорщиками. Ее слова приводит ТАСС.

Заявление было сделано на фоне сообщений о прилете спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в Россию.

Захарова отметила, что Россия не получала официальных обращений по итогам переговоров делегаций США и Украины в Саудовской Аравии, но РФ готова обсудить их с американской стороной.

«Со своей стороны будем готовы обсудить изложенные там инициативы в ходе будущих контактов с американской стороной. Также могу сказать, что такие контакты возможны уже сегодня», — сказала представитель МИД РФ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков перед этим не смог подтвердить или прокомментировать сообщение агентства Reuters о том, что Россия предоставила США список требований для заключения сделки и перезапуска отношений между Москвой и Вашингтоном.

Ранее СМИ рассказали, какая мирная сделка ждет Украину.