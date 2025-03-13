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Парламент Франции проголосовал за изъятие замороженных активов РФ

Нацсобрание Франции приняло резолюцию об изъятии замороженных активов РФ
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Depositphotos

Национальное собрание Франции приняло резолюцию об увеличении помощи Украине, которой предлагается изъять замороженные российские активы. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента.

По словам президента Нацсобрания Яэль Брон-Пиве, документ поддержали 288 депутатов. Против принятия резолюции выступили 54 парламентария.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что изъятие замороженных российских активов не представляется возможным, так как это противоречит нормам международного права. Французский лидер подчеркнул, что данный вопрос должен рассматриваться исключительно в рамках мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта.

12 марта Макрон поручил министерству финансов республики тщательно изучить последствия возможного изъятия замороженных активов России. Официальный представитель французского правительства Софи Прима отметила, что в настоящее время позиция Парижа состоит в том, что вопрос конфискации активов не стоит.

Ранее в Раде призвали Киев не заниматься самообманом после слов Макрона об активах РФ.

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