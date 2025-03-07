В Раде призвали Киев не заниматься самообманом после слов Макрона об активах РФ

Депутат Рады Гончаренко: Киеву не стоит обманывать себя и полагаться на Европу

Киеву не стоит заниматься самообманом и всерьез полагаться на Европу после слов президента Франции Эммануэля Макрона о невозможности конфискации российских замороженных активов. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в эфире украинского телеканала «Прямой».

«Смотрите, если они это решение (о конфискации замороженных активов РФ. — «Газета.Ru») не примут, тогда что мы тут говорим и сами себя обманываем о том, что вот придет Европа и нам как-то супер поможет. Ну, давайте тогда не будем морочить себе голову и будем реально понимать, что серьезно надеяться на Европу не стоит, по крайней мере сейчас», — сказал парламентарий.

Макрон сделал заявление о замороженных российских активах в конце февраля. По его словам, изъятие средств России не представляется возможным, так как это противоречит нормам международного права. Президент Франции подчеркнул, что вопрос использования активов должен рассматриваться исключительно в рамках мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта.

4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна планирует получить $300 млрд российских активов. По его словам, Киев получил специальный инструмент — кредит в счет доходов от активов.

Ранее во Франции раскрыли, к чему приведет агрессивная риторика Макрона в адрес России.