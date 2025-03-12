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Экс-офицер армии США раскритиковал предложенное США 30-дневное перемирие

Военэксперт Крапивник: России не стоит соглашаться на перемирие на Украине
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Константин Михальчевский/РИА Новости

России не стоит соглашаться на 30-дневное перемирие на Украине, предложенное американской стороной. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал военный эксперт, бывший офицер армии США Станислав Крапивник. Он подчеркнул, что шаг навстречу не принесет Москве никаких выгод, а только увеличит риск столкнуться с более серьезными трудностями.

«Перемирие — это чушь тотальная. Какое перемирие? Чтобы они месяц набирались сил опять, передвигали свои войска и готовились к следующей фазе войны? Нет, никто передышку украинцам не собирается давать», — сказал Крапивник.

Он добавил, что у США и Украины нет никакого мирного настроя. Об этом свидетельствует тот факт, что после переговоров в Саудовской Аравии Вашингтон возобновил военную помощь Киеву.

Переговоры делегаций США и Украины прошли 11 марта в Джидде в Саудовской Аравии. Они продолжались более восьми часов. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, если на аналогичный шаг будет готова пойти Москва. Вашингтон в свою очередь заявил о немедленном возобновлении помощи Украине. Кроме того, стороны согласовали сделку по полезным ископаемым. В ближайшее время президент Соединенных Штатов Дональд Трамп должен созвониться с российским лидером Владимиром Путиным. Подробнее — в материале «‎Газеты.Ru».

Ранее в МИД Украины заявили о тяжелых компромиссах при переговорах с США.

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