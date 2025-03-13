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Патрушев рассказал, какой плацдарм готовит Запад для агрессии против России

Патрушев: Финляндия превращается в плацдарм для агрессии против России
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Jouni Porsanger/IMAGO/Global Look Press

Территория Финляндии постепенно превращается в плацдарм для агрессии Запада против России. Об этом в интервью журналу «Национальная оборона» заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

Помощник президента России напомнил, что в преддверии Зимней войны с Финляндией в 1939 году Москва до последнего стремилась решить вопрос мирным путем, предлагая территориальный обмен. Однако Финляндия отвергла мирные инициативы России и стала наращивать свой военный потенциал, что создавало реальную угрозу безопасности Советского Союза.

«Сегодня мы видим схожую ситуацию — территория Финляндии вновь превращается в плацдарм для потенциальной агрессии против России, теперь уже под эгидой НАТО», — подчеркнул он.

До этого Патрушев говорил, что страны НАТО являются организаторами и исполнителями диверсий против подводной инфраструктуры, альянс намерен усилить атаки на трубопроводы РФ и танкеры.

Ранее в СВР заявили о подготовке провокаций украинскими спецслужбами.

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