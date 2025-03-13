Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США раскрыли замысел Белого дома в отношении России

WP: США взяли курс на сближение с Россией ради ослабления Китая
close
SB2010 studio/Shutterstock/FOTODOM

Соединенные Штаты проводят политику сближения с Россией в целях как можно сильнее ослабить Китай, представляющий «угрозу» для США. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

Как пишет издание, в нынешней политике Белого дома американские аналитики усматривают «грандиозную стратегию».

«Возможно, президент реализует «обратного Киссинджера», говорят некоторые. Это относится к тому, как госсекретарь Генри Киссинджер в начале 1970-х годов убедил президента Ричарда Никсона открыть дипломатический путь между Вашингтоном и Пекином, чтобы увести Китай от более сильного Советского Союза», — говорится в сообщении.

Как пишет WP, сегодняшняя ситуация обратная. Гораздо более сильный Китай представляет собой наибольшую угрозу для Соединенных Штатов, поэтому «было бы разумно увести Москву от Пекина».

До этого политолог Сергей Станкевич заявил, что миром вскоре будет управлять тройка великих держав — Россия, США и Китай.
Он добавил, что Европа тем временем отчаянно пытается застолбить себе место в новом миропорядке. В частности, речь идет о Франции и Великобритании.

Ранее в МИД раскрыли суть отношений между РФ и Китаем в вопросе Арктики.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами