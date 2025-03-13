В США раскрыли замысел Белого дома в отношении России

Соединенные Штаты проводят политику сближения с Россией в целях как можно сильнее ослабить Китай, представляющий «угрозу» для США. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

Как пишет издание, в нынешней политике Белого дома американские аналитики усматривают «грандиозную стратегию».

«Возможно, президент реализует «обратного Киссинджера», говорят некоторые. Это относится к тому, как госсекретарь Генри Киссинджер в начале 1970-х годов убедил президента Ричарда Никсона открыть дипломатический путь между Вашингтоном и Пекином, чтобы увести Китай от более сильного Советского Союза», — говорится в сообщении.

Как пишет WP, сегодняшняя ситуация обратная. Гораздо более сильный Китай представляет собой наибольшую угрозу для Соединенных Штатов, поэтому «было бы разумно увести Москву от Пекина».

До этого политолог Сергей Станкевич заявил, что миром вскоре будет управлять тройка великих держав — Россия, США и Китай.

Он добавил, что Европа тем временем отчаянно пытается застолбить себе место в новом миропорядке. В частности, речь идет о Франции и Великобритании.

Ранее в МИД раскрыли суть отношений между РФ и Китаем в вопросе Арктики.