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В России раскрыли главную ошибку НАТО после начала диалога России и США

Патрушев: европейское крыло НАТО игнорирует диалог между Россией и США
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Global Look Press

Европейские члены Североатлантического альянса продолжают проводить политику блокирования России на Балтике, они не обращают внимания на восстановление диалога между РФ и США. Об этом в интервью журналу «Национальная оборона» заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

«Европейское крыло НАТО продолжает проводить свою политику блокирования России в Балтийском регионе, пренебрегая восстановлением диалога между Москвой и Вашингтоном», — подчеркнул он.

До этого министр обороны Франции Себастьян Лекорню на пресс-конференции после совещания в Париже глав оборонных ведомств Великобритании, Германии, Италии, Польши и Франции заявил, что в данный момент около 15 стран готовы участвовать в обеспечении гарантий безопасности Украины при прекращении огня.

10 марта экс-глава генштаба Великобритании Дэвид Ричардс отметил, что у НАТО нет возможности бороться с Россией без участия Соединенных Штатов. Он также сказал, что НАТО не стоит проводить на Украине миротворческую миссию, так как это чревато втягиванием Запада в полноценную войну с Россией.

Ранее в США рассказали об успехах России по «расколу» НАТО.

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