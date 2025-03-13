Названа дата присяги будущего премьера Канады

Будущий премьер-министр Канады Марк Карни примет присягу и возглавит правительство 14 марта. Об этом сообщил телеканал CTV.

Отмечается, что церемония начнется в 18:00 по московскому времени.

10 марта Карни заявил, что его страна никогда не войдет в состав США. «В торговле, как и в хоккее, Канада победит», — сказал он.

9 марта Карни был избран новым лидером правящей Либеральной партии Канады. Согласно результатам внутрипартийного голосования, он получил 85,9% голосов членов партии.

По мнению политолога-американиста Малека Дудакова, Карни попытается воспользоваться ростом антиамериканских настроений в стране для того, чтобы победить на будущих парламентских выборах. Аналитик назвал непростыми отношения нового лидера либералов Канады и президента США Дональда Трампа. Дудаков напомнил, что Карни критиковал Трампа еще в его первую декаду и даже сравнивал того с Волан-де-Мортом из «Гарри Поттера». Канадец и сейчас делает ставку на противостояние с нынешним главой США, добавил эксперт.

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