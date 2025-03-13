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Дерипаска назвал необходимые условия для заключения перемирия на Украине

Дерипаска: Запад должен сделать ряд шагов для прекращения огня на Украине
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Пресс-служба «Русала»

Для заключения соглашения о прекращении огня на Украине Соединенным Штатам и странам Европы необходимо выполнить несколько условий. Об этом в своем Telegram-канале заявил российский предприниматель Олег Дерипаска.

Бизнесмен подчеркнул, что для перемирия Запад должен предпринять шаги, которые вызовут доверие у граждан всех вовлеченных в конфликт государств. В частности, следует прекратить преследование русского населения, прихожан УПЦ, священников на Украине. Необходимо вернуть отобранное имущество УПЦ.

Также следует вернуть половину активов Центробанка, которые принадлежат российским гражданам и были заморожены в США, Европейском союзе, Великобритании, Канаде, Новой Зеландии, Японии и Южной Корее.

Дерипаска отметил, уже сейчас с России должна быть снята половина введенных против нее санкций.

12 марта американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон имеет в своем арсенале «разрушительные вещи» в качестве рычага давления на Россию.

Ранее в Белом доме заявили о стремлении к миру на Украине с учетом интересов России.

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Переговоры о мире на Украине
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