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В Европарламенте назвали главную угрозу для Евросоюза

Депутаты Европарламента назвали Россию главной угрозой для Евросоюза
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Депутаты Европарламента приняли необязательную для исполнения резолюцию, в которой назвали Россию «главной угрозой для Европейского союза (ЕС)», а также заявили об опасениях в связи с политикой администрации президента США Дональда Трампа. Документ опубликован на сайте организации.

«Россия, поддерживаемая своими союзниками — Белоруссией, Китаем, КНДР и Ираном, (представляет) самую значимую прямую и косвенную угрозу для Евросоюза», — говорится в заявлении.

Депутаты также раскритиковали политику администрации Трампа, которая «усиливает опасения относительно будущей позиции США по России, НАТО, европейской безопасности». Среди прочего в документе содержится решительное осуждение американских заявлений относительно Гренландии.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия стала главной угрозой для всей Европы. Французский лидер также назвал армию республики «самой боеспособной в Европе» и анонсировал дискуссии о распространении французского ядерного зонтика на европейских партнеров. Как на заявления Макрона отреагировали в Москве и поддерживают ли французского президента его сограждане — в материале «Газеты.Ru».

10 марта Трамп вновь заявил о стремлении присоединить Гренландию, однако в этот раз подчеркнул, что такое возможно лишь при желании жителей острова.

Ранее Трамп поспорил с Байденом по поводу главной угрозы для человечества.

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