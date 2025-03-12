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В Совфеде объяснили слова Матвиенко про вузы

В Совфеде пояснили слова Матвиенко о приеме студентов из регионов в вузы
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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Пресс-служба Совета Федерации пояснила слова спикера Совфеда Валентины Матвиенко о необходимости сократить прием абитуриентов из регионов в университеты Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Заявление приводит РИА Новости.

«Это был пример. Одна из иллюстраций к вопросу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это не было инициативой ограничить в правах региональных абитуриентов, «как ее сформулировали некоторые соцсети».

В среду, 12 марта, Матвиенко предложила сократить прием в «столичные» вузы. Речь идет об университетах Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, куда, по ее словам, набирают студентов «со всей страны», увеличивая прием на платные места. Матвиенко добавила, что такие учебные заведения «начали штамповать специалистов по профессиям, которые не нужны» рынку труда в таком количестве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение Матвиенко, заявил, что переподготовка студентов по тем профессиям, которые менее востребованы в РФ, пагубно влияет на экономику. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Клишас прокомментировал слова Матвиенко о приеме студентов в вузы Москвы.

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