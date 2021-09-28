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Общество

«Настоящая медийная война». YouTube удалил два немецких канала RT

Роскомнадзор пригрозил Google штрафом за блокировку двух YouTube-каналов RT

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Евгений Биятов/РИА «Новости»
Два немецких YouTube-канала RT удалены без возможности восстановления. Роскомнадзор рассматривает это как акт цензуры и требует в максимально короткие сроки снять все ограничения. В МИД России считают необходимым принять симметричные меры в отношении немецких СМИ. В компании Google в свою очередь объясняют, что каналы RT были удалены за публикацию ложной информации о COVID-19.

Видеохостинг YouTube, принадлежащий корпорации Google, удалил два немецких канала холдинга Russia Today (RT) без возможности восстановления. Об этом во вторник вечером, 28 сентября, сообщила в своем Telegram-канале главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

«YouTube только что удалил оба наших немецких канала без возможности восстановления. YouTube-канал RT DE на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ. Согласно данным Tubular Labs, мы обходим Deutsche Welle и других немецких гигантов. За один только июнь 2021 года у канала был 21 млн просмотров», — написала она.

«YouTube удалил канал RT DE, а также второй наш канал DFP без права восстановления», — добавила руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова.

Симоньян также отметила, что ранее Люксембург отказал RT в выдаче лицензии на вещание, сославшись на мнение властей Германии.

«Это настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству Россия», — заявила главред RT.

По ее мнению, в ответ Москва «должна запретить в России Deutsche Welle и другие немецкие СМИ, а также закрыть корпункты ARD и ZDF».

YouTube удалил, как сообщалось ранее, часть контента телеканала RT. В компании рассказали, что телеканалу также вынесли предупреждения.

Позиция Google

В пресс-службе компании Google рассказали о причинах удаления немецких YouTube-каналов RT — RT DE и Der Fehlende Part (DFP). Сообщение поступило в редакцию «Газеты.Ru».

«У YouTube есть четкие правила сообщества, в которых излагается, что разрешено на платформе. RT DE было объявлено предупреждение за загрузку контента, нарушающего наши Правила в отношении ложной медицинской информации о коронавирусной инфекции COVID-19.

Это привело к приостановке их прав на публикацию видео. Во время приостановки прав владельцы канала пытались обойти ограничения, используя другой канал; в результате оба канала были закрыты за нарушение Условий использования YouTube», — говорится в комментарии.

Как отреагировали в Москве

В свою очередь, Роскомнадзор рассматривает произошедшее как акт цензуры.

«Действия YouTube в отношении каналов RT в Германии нарушают ключевые принципы свободного распространения информации», — указали в ведомстве.

Роскомнадзор направил письмо в Google с требованием снять все ограничения с каналов RT DE и DFP и пояснить причины их введения. В пресс-службе ведомства добавили, что корпорации грозит штраф до 1 млн рублей в случае отказа снять все ограничения с YouTube-каналов RT DE и DFP.

«В КоАП предусмотрена ответственность за игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в сети, включая цензуру российских СМИ, в виде штрафа до 1 млн рублей», — отмечается в сообщении. При повторном отказе сумма штрафа может достичь 3 млн рублей.

Как заявили в российском МИД, удаление каналов RT на YouTube — беспрецедентная информационная агрессия.

«Принятие ответных симметричных мер в отношении немецких СМИ в России, к тому же неоднократно уличенных в участии во вмешательстве во внутренние дела нашей страны, представляется не только уместным, но и необходимым», — цитирует ТАСС сообщение министерства.

В отношениях РФ с Западом все отчетливее проявляются признаки «железного занавеса» — такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил немецкий политолог Аксель Гёрлиц, комментируя ситуацию вокруг блокировки двух YouTube-каналов RT.

«В немецком обществе распространено мнение, что Россия настроила против себя весь мир, и никому от этого лучше не становится. Примерно до 2014 года имидж РФ в мире был намного лучше», — отметил преподаватель политологии из Ольденбурга.

По его словам, в те годы в ФРГ было «хорошее отношение к русским». «Я видел положительные оценки и среди коллег, и среди своих учеников. Сейчас, к сожалению, этого нет», — заключил Гёрлиц.

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