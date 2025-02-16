Президент Финляндии заявил, украинцы будут «европейцами, а не россиянами»

Президент Стубб: не может быть никакой дискуссии по членству Киева в ЕС и НАТО

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что по вопросам будущего Украины Европа должна обозначить несколько «красных линий». Его слова с Мюнхенской конференции по безопасности приводит «Европейская правда».

«Есть две красные линии, по которым не может быть никакой дискуссии – это членство Украины в ЕС и НАТО», – заявил президент.

Он напомнил, что Киев уже ведет переговоры по членству в Евросоюзе, и «украинцы будут европейцами, а не россиянами». Стубб также заверил, что «на каком-то этапе Украина будет в НАТО».

До этого вице-премьер по вопросам евроинтеграции Украины и министр юстиции Ольга Стефанишина подтвердила, что Венгрия заблокировала процесс вступления республики в Евросоюз, воспользовавшись принципом единогласного принятия решений в этом вопросе.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял о «решающем моменте» для республики и призывал Европу продемонстрировать свою силу.

Ранее в Совфеде оценили решение Макрона созвать экстренный саммит ЕС из-за Трампа.