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Экс-президенту Армении предъявили обвинение

Экс-президенту Армении Сержу Саргсяну предъявили обвинение в отмывании денег
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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Бывшему президенту Армении Сержу Саргсяну (2008 — 2018 годы) предъявлено обвинение в содействии в отмывании денег в особо крупных размерах. Об этом сообщает издание Hraparak со ссылкой на генеральную прокуратуру страны.

Отмечается, что политику также вменяют кражу крупной суммы денег и использование своего служебного положения в период президентства. Об аресте Саргсяна не сообщается.

До этого стало известно, что суд в Грузии приговорил бывшего президента страны Михаила Саакашвили к девяти годам тюрьмы за растрату более $3,2 млн бюджетных средств.

Генеральная прокуратура Грузии утверждает, что Саакашвили тратил бюджетные средства на косметические процедуры, покупку подарков, билетов на самолет и организацию отдыха близких ему людей, на собственный отдых, финансирование учебы своих детей за рубежом и т.д.

Михаил Саакашвили управлял Грузией в период с 2004 по 2013 год.

Ранее Саргсян высказался по поводу членства страны в ЕС.

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