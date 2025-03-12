Экс-президенту Армении предъявили обвинение

Бывшему президенту Армении Сержу Саргсяну (2008 — 2018 годы) предъявлено обвинение в содействии в отмывании денег в особо крупных размерах. Об этом сообщает издание Hraparak со ссылкой на генеральную прокуратуру страны.

Отмечается, что политику также вменяют кражу крупной суммы денег и использование своего служебного положения в период президентства. Об аресте Саргсяна не сообщается.

До этого стало известно, что суд в Грузии приговорил бывшего президента страны Михаила Саакашвили к девяти годам тюрьмы за растрату более $3,2 млн бюджетных средств.

Генеральная прокуратура Грузии утверждает, что Саакашвили тратил бюджетные средства на косметические процедуры, покупку подарков, билетов на самолет и организацию отдыха близких ему людей, на собственный отдых, финансирование учебы своих детей за рубежом и т.д.

Михаил Саакашвили управлял Грузией в период с 2004 по 2013 год.

Ранее Саргсян высказался по поводу членства страны в ЕС.