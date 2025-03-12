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Суд в Грузии приговорил Саакашвили к 9 годам тюрьмы

Суд в Грузии приговорил Михаила Саакашвили к 9 годам за растрату более $3,2 млн
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Irakli Gedenidze

Суд в Грузии приговорил бывшего президента страны Михаила Саакашвили к девяти годам тюрьмы за растрату более $3,2 млн бюджетных средств. Об этом сообщил грузинский телеканал «Мтавари Архи».

«Михаил Саакашвили приговорен к 9 годам тюрьмы по делу о «пиджаках», — говорится в сообщении.

Обвинение в растрате госсредств политику было предъявлено в 2014 году. Данное дело известно в республике как «дело пиджаков». Обвинение утверждает, что экс-президент на государственные средства приобрел пиджаки, пальто, оплатил учебу сыну, сделал косметические процедуры, арендовал дорогие машины и самолет, купил наручные часы.

Михаил Саакашвили управлял Грузией в период с 2004 по 2013 год.

5 февраля этого года парламент Грузии проголосовал за создание комиссии по расследованию преступлений времен президентства Саакашвили.

Ранее Саакашвили призвал устраивать большие протесты в Грузии.

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