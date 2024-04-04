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Экс-президент Армении высказался по поводу членства страны в ЕС

Sputnik: экс-президент Армении Саргсян высказался против членства страны в ЕС

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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Бывший президент Армении Серж Саргсян заявил, что Ереван не должен подавать заявку на вступление в Евросоюз. Об этом сообщает агентство «Sputnik.Армения».

«Третий президент считает…, что Армения не должна подавать заявку на вступление в ЕС», — сообщает агентство.

Как сообщается, Саргсян также заявил, что саммит Армения--ЕС--США, который пройдет в Брюсселе 5 апреля, лишь усилит конфронтацию России и Запада в регионе. Он подчеркнул, что «в действительности же Армения должна на этой встрече попросить США и ЕС реально помочь восстановить суверенную территорию страны».

До этого посол Европейского союза (ЕС) в Армении Василис Марагос заявил, что политическое объединение будет развивать военно-техническое сотрудничество с Ереваном и поставлять стране нелетальное оружие.

В конце марта спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что получение статуса страны-кандидата на вступление в ЕС является самым желанным вариантом развития событий для республики. Как он сказал, для этого Ереван должен «многое привести в соответствие с европейскими стандартами».

Ранее в Ереване потребовали от ОДКБ признать «оккупацию» Азербайджаном территорий Армении.

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