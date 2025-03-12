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Лавров раскрыл, за что должно быть стыдно европейским политикам

Лавров: поведение Франции и Германии по минским соглашениям было постыдным
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Hamad I Mohammed/Reuters

Поведение Франции и Германии после подписанных Парижем и Берлином минских соглашений по Украине постыдно. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано.

«То, как повели себя французы и немцы, - стыдно», - подчеркнул он.

Министр напомнил, что в конечном счете лидеры Украины, Франции и Германии, подписавшие минские соглашения по Украине, заявили, что никогда не собирались выполнять договоренности.

Цель Киева, Парижа и Берлина, по слова Лаврова, состояла в накачке Украины оружием.

До этого Лавров заявлял, что каждый раз, когда Украина обманывает, она терпит поражения и лишается территорий.

По его словам, у украинцев «все еще были бы границы 1991 года» без Крыма и «какой-то части» Донбасса, если бы они сотрудничали и реализовывали «свою же собственную инициативу».

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия могла начать специальную военную операцию на Украине раньше, однако рассчитывала договориться в соответствии с Минскими соглашениями.

Ранее Путин назвал Минские соглашения «обыкновенным обманом».

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