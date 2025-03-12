Генеральный штаб ВСУ признал продвижение армии России в Курской области и поражения украинской армии в регионе. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Генштаб украинской армии рассказал в сводке о поражениях ВСУ в Курской области за 10 и 11 марта. На представленной генштабом карте показано продвижение российских вооруженных сил к Судже со стороны Мартыновки.

При этом военное командование Украины не упомянуло о крупных успехах российских войск в Судже Курской области.

12 марта авторы Telegram-канала «Сотрудник ОП» (офиса президента Украины) сообщили, что командование ВСУ начало выводить войска из курского города Суджа. Журналисты назвали это «частью переговорного процесса».

Telegram-канал SHOT написал, что российские солдаты установили флаг РФ возле здания городской администрации в Судже. Триколор в самом центре населенного пункта подняли бойцы 11-й бригады Воздушно-десантных войск РФ, которые продолжают закрепляться в данном районе и выдавливать украинские формирования в сторону Сумской области.

Операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области близится к завершению. По оценке украинских военных, задействованных во вторжении в российский регион, до конца осталось от нескольких дней до нескольких недель

Ранее a href=«https://www.gazeta.ru/army/news/2025/03/12/25290200.shtml»>стали известны сроки окончания боев в Курской области.