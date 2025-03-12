«Есть только два пути»: Эксперт о предложенном США перемирии на Украине

Военный эксперт, бывший офицер армии США Станислав Крапивник в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал предложенное США 30-дневное перемирие на Украине. По его мнению, России не следует соглашаться на этот шаг.

Для Москвы могут быть приемлемыми лишь два варианта развития событий: достижение победы военным путем, либо путем смены власти на Украине, отметил он.

«Это или полное уничтожение этой страны как отдельного государства, или мы ставим новых людей. <...> Надо абсолютно новых людей там посадить. И убрать всю эту старую элиту», — считает Крапивник.

Что касается сотрудничества с Западом, тут у России не так уж много потенциальных союзников. И США в их число не входят, добавил эксперт.

Переговоры делегаций США и Украины прошли 11 марта в Джидде в Саудовской Аравии. Они продолжались более восьми часов. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, если на аналогичный шаг будет готова пойти Москва. Вашингтон в свою очередь заявил о немедленном возобновлении помощи Украине. Кроме того, стороны согласовали сделку по полезным ископаемым. В ближайшее время президент Соединенных Штатов Дональд Трамп должен созвониться с российским лидером Владимиром Путиным. Подробнее — в материале «‎Газеты.Ru».

Ранее член СПЧ Ахмедова назвала капитуляцией Украины итоги переговоров в Джидде.