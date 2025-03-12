Член СПЧ Ахмедова назвала капитуляцией Украины итоги переговоров в Джидде

Во время переговоров в Джидде между американской и украинской сторонами президент Украины Владимир Зеленский согласился на капитуляцию, которую в Киеве называют перемирием. Об этом в своем Тelegram-канале написала член Совета по правам человека при президенте РФ, главный редактор ИА «Регнум» Марина Ахмедова.

«Как бы сейчас Киев ни пытался подсластить горькую пилюлю, капитуляция есть капитуляция. До этого дня они и сами называли согласие на перемирие капитуляцией», — заявила журналист.

Марина Ахмедова отметила, что сегодня же с ночи в сети стали появляться фотографии российских военных в центре Суджи.

По ее мнению, не случайно эти два события происходят в одном времени.

«Это не великий Трамп принудил Зеленского к согласию на капитуляцию, это наши солдаты прошли 15 километров по трубе, это наши солдаты штурмуют километр за километром. Трамп все время говорит — «Где ваши карты? Покажите ваши карты. У вас нет карт!». А у нас не карты — у нас жизни наших гражданских, у нас солдаты, которые прошли по трубе, и у нас поддержка этих солдат с тыла», — написала Ахмедова.

Также она выразила недоумение по поводу расстройства украинцев в связи с уходом из Суджи.

«Как будто был какой-то шанс, что Россия оставит свою землю. Радовались бы тому, что их солдат берут в плен и сохраняют им жизнь», — заключила член СПЧ.