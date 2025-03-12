В Псковской области задержали лидера леворадикального движения

Под Псковом задержали лидера леворадикального движения за посты в соцсети

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Островского района Псковской области после публикаций экстремистских материалов в интернете. Об этом сообщила областная антитеррористическая комиссия (АТК), передает РИА Новости.

Отмечается, что подозреваемый открыто публиковал в соцсети «ВКонтакте» материалы с призывом совершить насилие в отношении представителей власти. Также в его постах пропагандировалась деятельность организации, которая признана на территории России террористической.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится в следственном изоляторе. Задержанному ограничен доступ к интернету, «а воображение, склонное к болезненным фантазиям, будет некоторое время находиться под контролем в следственном изоляторе», заявили в АТК.

Известно, что россиянин является одним из леворадикальных лидеров и придерживается анархистских взглядов.

До этого стало известно, что ФСБ РФ задержала россиянина за переводы криптовалюты террористической организации на Украине.

Ранее волонтера обвинили в госизмене по делу о сборе средств для ВСУ в Белгороде.