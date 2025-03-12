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Главы МИД G7 обсудят прекращение огня на Украине

Итальянский министр Таяни: главы МИД G7 обсудят прекращение огня на Украине
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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Прекращение огня на Украине и возобновление помощи стране со стороны США станут главными темами предстоящей встречи глав МИД G7 в Канаде. Об этом заявил министр иностранных дел, вице-премьер Италии Антонио Таяни в интервью агентству Nova.

На встрече также будет присутствовать государственный секретарь США Марко Рубио.

«Мы хотим, чтобы агрессия России против Украины прекратилась как можно скорее: мы, европейцы, объединившись с американцами, можем добиться этой цели», — добавил Таяни.

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня. Вашингтон донесет эту информацию до Москвы, объяснив, что ключом к достижению мира является «взаимность» в данном вопросе.

Ранее Трампа обвинили в попытке спасти свой имидж за счет «быстрого мира».

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Переговоры о мире на Украине
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