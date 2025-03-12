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Замглавы МИД РФ, КНР и Ирана проведут переговоры по иранской ядерной проблеме

Мао Нин: РФ, Китай и Иран 14 марта в Пекине обсудят иранскую ядерную проблему
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KHARCHENKO VLADIMIR/Shutterstock/FOTODOM

Власти Китая 14 марта в Пекине примут трехстороннюю встречу с участием Китайской Народной Республики, России и Ирана по иранской ядерной проблеме. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, ее слова приводит ТАСС.

«14 марта состоится встреча с участием КНР, России и Ирана по иранской ядерной проблеме, на которой будет председательствовать замминистра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй», — сказала она.

Мао Нин добавила, что помимо иранской проблематики стороны планируют обсудить «и другие вопросы, которые представляют взаимный интерес».

Она уточнила, что российскую сторону на встрече будет представлять заместитель главы МИД Сергей Рябков. От Ирана будет замминистра иностранных дел Казем Гарибабади.

10 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отказ иранских властей сотрудничать с США по ядерной программе.

На вопрос журналиста, как в Кремле видят предложение американского президента Дональда Трампа Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи по иранской ядерной программе, Песков ответил, что Тегеран самостоятельно формирует позицию по внешнеполитическим вопросам.

Ранее в Кремле заявили, что Россия сделает все возможное для решения ядерной проблемы Ирана.

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