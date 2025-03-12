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Лавров напомнил, как возникла Украина

Лавров напомнил, что Украину в основном создал Иосиф Сталин после ВОВ
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украина в основном была создана лидером СССР Иосифом Сталиным после Второй мировой войны (1941-1945 годы). Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью американским блогерам.

Дипломат отметил, что границы Украины после 1945 года проводились фактически подобно тому, как это делали колониальные державы в Африке — просто проводили границы по линейке.

По словам Лаврова, в случае с Украиной и соседними странами ситуация отличается. В этом случае был индивидуальный подход, однако было и разделение по национальным признакам.

Министр также подчеркнул, что на Украине, где официально запрещен русский язык, появилось специальное агентство для наблюдения за исполнением закона.

По словам Лаврова, никто, кроме Российской Федерации, никогда не упоминал о правах человека на Украине, но потом Венгрия и Болгария начали поднимать этот вопрос, потому что у них тоже есть свои меньшинства в этой стране.

Ранее Трамп допустил продолжение конфликта на Украине.

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