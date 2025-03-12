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Саакашвили высказался о своем новом приговоре на 9 лет

Саакашвили назвал новый приговор на 9 лет практически пожизненным
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Irakli Gedenidze

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в соцсетях назвал сюрпризом девятилетний приговор Тбилисского городского суда. Он отметил, что этот приговор для него «практически пожизненный».

«Каким сюрпризом стал вердикт олигарха, да? Я был приговорен практически к пожизненному заключению за официальные расходы администрации президента… Нас не запугать! Сила в единстве!» — высказался Саакашвили.

12 марта суд в Грузии приговорил Саакашвили к девяти годам тюрьмы за растрату более $3,2 млн бюджетных средств.

Обвинение в растрате госсредств было предъявлено политику в 2014 году. Это дело известно в Грузии как «дело пиджаков». По версии обвинения, экс-президент страны на государственные средства купил пиджаки, пальто, дорогие наручные часы, оплатил учебу сыну, а также сделал ряд косметических процедур, арендовал люксовые машины и самолет.

Также в Грузии начнут расследовать преступления времен президентства Саакашвили, который управлял страной с 2004 по 2013 год. Этим займется специальная комиссия, за создание которой в феврале этого года проголосовал грузинский парламент.

Ранее Саакашвили призвал устраивать большие протесты в Грузии.

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