В Грузии начнут расследовать преступления времен Михаила Саакашвили

В Грузии создали комиссию по расследованию преступлений времен Саакашвили

Парламент Грузии проголосовал за создание комиссии по расследованию преступлений времен правления бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Заседание законодательного органа транслировалось на его сайте в прямом эфире.

За создание комиссии положительно проголосовали 83 депутата, против не высказался никто.

В начале января лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе заявлял, что комиссия изучит системные преступления, совершенные правительством в период с 2003 по 2012 год.

Михаил Саакашвили управлял Грузией в период с 2004 по 2013 годы.

14 декабря в Грузии прошли выборы президента по новой системе: впервые главу государства выбирали не граждане, а избирательная коллегия выборщиков, состоящая из 300 человек — депутатов парламента страны, автономных республик и местных совещательных органов. Победителем выборов стал единственный кандидат (от правящей партии «Грузинская мечта») Михаил Кавелашвили.

Ранее сообщалось, что бывший охранник Саакашвили, воюющий на стороне ВСУ, внесен в перечень террористов в России.