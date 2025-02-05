В Грузии начнут расследовать преступления времен Михаила Саакашвили

Парламент Грузии проголосовал за создание комиссии по расследованию преступлений времен правления бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Заседание законодательного органа транслировалось на его сайте в прямом эфире.
За создание комиссии положительно проголосовали 83 депутата, против не высказался никто.
В начале января лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе заявлял, что комиссия изучит системные преступления, совершенные правительством в период с 2003 по 2012 год.
Михаил Саакашвили управлял Грузией в период с 2004 по 2013 годы.
14 декабря в Грузии прошли выборы президента по новой системе: впервые главу государства выбирали не граждане, а избирательная коллегия выборщиков, состоящая из 300 человек — депутатов парламента страны, автономных республик и местных совещательных органов. Победителем выборов стал единственный кандидат (от правящей партии «Грузинская мечта») Михаил Кавелашвили.
Ранее сообщалось, что бывший охранник Саакашвили, воюющий на стороне ВСУ, внесен в перечень террористов в России.