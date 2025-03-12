Российский политолог раскрыл цель Киева в перемирии на Украине

Украинская сторона приняла предложение Соединенных Штатов о 30-дневном перемирии только для того, чтобы остановить наступление Вооруженных сил (ВС) России. Об этом в интервью изданию Life.ru заявил директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

По его словам, исторические данные подтверждают, что любые перемирия мешают России и выбивают ее из «боевого ритма». Политолог напомнил, что подобные паузы ранее уже приводили к негативным последствиям, в том числе в Чечне и в Донбассе.

«Сейчас российские Вооруженные силы набрали нужную динамику, идет наступление по всей линии боевого соприкосновения. Именно поэтому так засуетились в Киеве», — заявил Коровин.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп делает экстравагантные заявления, причем «одно хлеще другого».

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о введении в зоне конфликта 30-дневного режима прекращения огня. США, в свою очередь, заявили о намерении донести эту информацию до российского руководства.

Ранее в Госдуме заявили, что РФ не позволит «водить себя за нос» с перемирием.