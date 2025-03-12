В ФРГ признали невозможным для Европы быстро отказаться от американского оружия

Несмотря на свое желание стать независимыми от США, страны НАТО не смогут быстро отказаться от поставок американского оружия, на это потребуется много лет и больше денег. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Речь идет, в частности, об американской системе противовоздушной безопасности Patriot, которая находится на вооружении семи государств-членов Североатлантического альянса с 1980-х годов, и которой очень сложно будет найти замену, учитывая, что несколько стран Европы уже закупили эти системы в среднесрочной перспективе.

Автор статьи также пишет, что с ракетами европейского производства SCALP и Storm Shadow, которые не нуждаются в американских комплектующих, должно быть меньше проблем. Совсем иначе обстоят дела с немецкими ракетами Taurus, в которые вставлен американский турбовентиляторный двигатель. Этот момент делает производство ракет зависимым от американских поставок.

4 марта глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила «эру вооружения Европы». Предложенный ею план подразумевает «мобилизацию» €800 млрд инвестиций в течение четырех лет. Средства необходимы, чтобы продолжать поддерживать Украину, а также «взять больше ответственности» за безопасность самой Европы.

Ранее Евросоюз признал, что не может тягаться с Россией.