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В ФРГ признали невозможным для Европы быстро отказаться от американского оружия

FAZ: Европа не сможет быстро отказаться от поставок оружия США
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Airman 1st Class Amanda Jett/Keystone Press Agency/Global Look Press

Несмотря на свое желание стать независимыми от США, страны НАТО не смогут быстро отказаться от поставок американского оружия, на это потребуется много лет и больше денег. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Речь идет, в частности, об американской системе противовоздушной безопасности Patriot, которая находится на вооружении семи государств-членов Североатлантического альянса с 1980-х годов, и которой очень сложно будет найти замену, учитывая, что несколько стран Европы уже закупили эти системы в среднесрочной перспективе.

Автор статьи также пишет, что с ракетами европейского производства SCALP и Storm Shadow, которые не нуждаются в американских комплектующих, должно быть меньше проблем. Совсем иначе обстоят дела с немецкими ракетами Taurus, в которые вставлен американский турбовентиляторный двигатель. Этот момент делает производство ракет зависимым от американских поставок.

4 марта глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила «эру вооружения Европы». Предложенный ею план подразумевает «мобилизацию» €800 млрд инвестиций в течение четырех лет. Средства необходимы, чтобы продолжать поддерживать Украину, а также «взять больше ответственности» за безопасность самой Европы.

Ранее Евросоюз признал, что не может тягаться с Россией.

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