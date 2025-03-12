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Маск оценил переговоры США и Украины в Джидде

Маск назвал переговоры США и Украины в Джидде отличной работой
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Nathan Howard/Reuters

Американский бизнесмен и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск назвал отличной работой результаты переговоров между делегациями Вашингтона и Киева в Джидде. Публикация появилась в соцсети Х.

«Отличная работа!» — написал Маск.

Так он прокомментировал публикацию госсекретаря США Марко Рубио о том, что переговоры стали важным шагом к урегулированию конфликта, и теперь мяч находится на стороне России.

11 марта Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о введении режима прекращения огня в зоне конфликта на 30 дней. По итогам переговоров в Саудовской Аравии украинская и американская стороны выпустили совместное заявление, в котором говорится, что США планируют донести эту информацию до РФ.

Журнал Der Spiegel, комментируя итоги встречи, написал, что для Украины переговоры в Джидде принесли серьезные преимущества, несмотря на ряд неопределенностей.

Ранее в США предрекли Трампу суд в МУС из-за политики по Украине.

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