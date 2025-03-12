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Зеленский оценил переговоры в Джидде словами «выиграли первую битву»

Der Spiegel: для Украины переговоры принесли больше преимуществ, чем недостатков
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Mohammed Benmansour/Reuters

Для Украины переговоры в Джидде принесли серьезные преимущества, несмотря на ряд неопределенностей. Такую оценку по итогам встречи делегаций Киева и Вашингтона дает Der Spiegel.

В материале отмечается, что помощь Украине от США возобновляется, а Вашингтон выразил готовность подписать соглашение по полезным ископаемым.

«Для украинской стороны, к которой администрация Дональда Трампа отнеслась холодно, сделка в Джидде несет с собой много неопределенности, но в конечном итоге больше преимуществ, чем недостатков. Президент Зеленский, по словам правительственного советника в Киеве, поздравил делегацию в Джидде словами: «Мы выиграли первую битву», — говорится в тексте.

11 марта Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о введении режима прекращения огня в зоне конфликта на 30 дней. По итогам переговоров в Саудовской Аравии украинская и американская стороны выпустили совместное заявление, в котором говорится, что США планируют донести эту информацию до РФ.

Ранее Бербок призвала Россию остановить конфликт на Украине.

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