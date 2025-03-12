Бербок призвала Россию остановить конфликт на Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок после переговоров Украины и США в Джидде заявила, что они могут стать «поворотным моментом» на пути к миру, и призвала Россию «положить конец» конфликту. Публикация появилась на ее странице в соцсети Х.

«Германия вместе с нашими партнерами будет и дальше поддерживать украинский народ на этом пути. Теперь Россия должна положить конец своей агрессивной войне», — написала Бербок.

Вечером 11 марта Украина выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня. В совместном заявлении американской и украинской сторон по итогам переговоров в Джидде говорится, что Вашингтон донесет эту информацию до Москвы, объяснив, что ключом к достижению мира является «взаимность» в данном вопросе.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Москва проведут переговоры касательно урегулирования на Украине 11 или 12 марта. По его словам, участники встречи обсудят введение режима прекращения огня.

Ранее в США рассказали об успехах России по «расколу» НАТО.