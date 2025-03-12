Трамп допустил продолжение конфликта на Украине

Трамп: если РФ не согласится на прекращение огня, конфликт на Украине продлится

Если Россию не удастся убедить согласиться на прекращение огня, конфликт на Украине продлится. Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме, передает РИА Новости.

«Если удастся убедить Россию пойти на это, будет здорово. Если нет, война будет продолжаться...» – сказал американский лидер.

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня. Вашингтон донесет эту информацию до Москвы, объяснив, что ключом к достижению мира является «взаимность» в данном вопросе.

Президент России Владимир Путин заявлял, что российская специальная военная операция на Украине может завершиться через два месяца в случае, если Украина перестанет получать от западных партнеров спонсорские деньги и боеприпасы.

Ранее Трамп заявил о планах поговорить с Путиным.