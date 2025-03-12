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На переговорах Украины и США проигнорировали главное требование Зеленского

Welt: США на встрече в Джидде не учли требование Киева о гарантиях безопасности
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Kevin Lamarque/Reuters

США не стали учитывать во время переговоров в Саудовской Аравии с делегацией Украины требование президента Владимира Зеленского о гарантиях безопасности. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.

Автор статьи отмечает, что украинской стороне удалось добиться от американцев лишь уступки в том, что переговоры о гарантиях долгосрочной безопасности Украине начнутся «как можно скорее».

Издание отмечает, что в том же предложении делегация США заявила, что такое соглашение будет касаться как разработки украинских полезных ископаемых, так и компенсации со стороны республики расходов на помощь от Соединенных Штатов.

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня. Вашингтон донесет эту информацию до Москвы, объяснив, что ключом к достижению мира является «взаимность» в данном вопросе.

Ранее в США допустили, что Украина может нарушить режим прекращения огня.

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