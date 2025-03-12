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В США допустили, что Украина может нарушить режим прекращения огня

Полковник из США Уилкерсон допустил, что Украина нарушит режим прекращения огня
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Inna Varenytsia/Reuters

Бывший глава аппарата государственного секретаря США Лоуренс Уилкерсон высказал мнение, что власти Украины могут попытаться сорвать режим прекращения огня, чтобы спровоцировать Россию. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Считаю, что нам нужно волноваться об украинцах и отдельных элементах на Украине <…>. Они могут делать то же самое, что делали на протяжении 2000-х: злить русских», — сказал эксперт.

Уилкерсон считает, что основной тактикой у украинцев будет партизанская.

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня. Вашингтон донесет эту информацию до Москвы, объяснив, что ключом к достижению мира является «взаимность» в данном вопросе.

Ранее американист объяснил, что грозит России при отказе от условий США по Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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