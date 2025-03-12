В США допустили, что Украина может нарушить режим прекращения огня

Бывший глава аппарата государственного секретаря США Лоуренс Уилкерсон высказал мнение, что власти Украины могут попытаться сорвать режим прекращения огня, чтобы спровоцировать Россию. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Считаю, что нам нужно волноваться об украинцах и отдельных элементах на Украине <…>. Они могут делать то же самое, что делали на протяжении 2000-х: злить русских», — сказал эксперт.

Уилкерсон считает, что основной тактикой у украинцев будет партизанская.

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня. Вашингтон донесет эту информацию до Москвы, объяснив, что ключом к достижению мира является «взаимность» в данном вопросе.

Ранее американист объяснил, что грозит России при отказе от условий США по Украине.