China Daily: США хотят использовать кризис на Украине в своих интересах

США под видом посредника-миротворца по-прежнему хотят получить максимальную выгоду от кризиса на Украине. Такое мнение приводится в статье газеты China Daily.

По мнению авторов статьи, стремление к миру, на Украине или Ближнем Востоке, — всего лишь прикрытие для американского президента Дональда Трампа и его соратников.

Жесткие переговоры США с Украиной показали, что при необходимости американские власти могут «совершать нападки на любую сторону, ставящую под сомнение их усилия», добавили журналисты.

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня. Вашингтон донесет эту информацию до Москвы, объяснив, что ключом к достижению мира является «взаимность» в данном вопросе.

Ранее в США допустили, что Украина может нарушить режим прекращения огня.