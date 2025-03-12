В Магадане избрали нового мэра

Новым мэром города Магадана стала руководитель местной контрольно-счетной палаты Лариса Поликанова. Об этом пишет РИА Новости.

Из материала следует, что 12 марта в Магаданской городской думе состоялось соответствующее голосование. По его итогам депутаты большинством голосов избрали Поликанову, которая присутствовала на заседании, главой населенного пункта.

«Благодарю вас за доверие! Я, как житель города, знаю и вижу весь спектр проблем, которые стоят перед нами. И с вашей поддержкой, на которую я очень рассчитываю, я уверена, мы достигнем результата», — сказала новый мэр, обращаясь к законодателям.

Она выразила уверенность, что сможет сделать Магадан уютным и безопасным местом для жителей и гостей города.

11 февраля Юрий Гришан, который в тот момент занимал пост мэра Магадана, подал заявление об отставке. Он сообщил, что после увольнения собирается посвятить себя «усиленным хоккейным тренировкам».

На следующий день депутаты Магаданской городской думы приняли его прошение о досрочном сложении полномочий. Тогда же парламентарии назначили временно исполняющего обязанности главы населенного пункта, которым стал Александр Малашевский.

Ранее в городе Ростове-на-Дону избрали нового главу местной администрации.