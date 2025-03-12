Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Магадане избрали нового мэра

Глава контрольно-счетной палаты Магадана Поликанова стала новым мэром города
close
Shutterstock

Новым мэром города Магадана стала руководитель местной контрольно-счетной палаты Лариса Поликанова. Об этом пишет РИА Новости.

Из материала следует, что 12 марта в Магаданской городской думе состоялось соответствующее голосование. По его итогам депутаты большинством голосов избрали Поликанову, которая присутствовала на заседании, главой населенного пункта.

«Благодарю вас за доверие! Я, как житель города, знаю и вижу весь спектр проблем, которые стоят перед нами. И с вашей поддержкой, на которую я очень рассчитываю, я уверена, мы достигнем результата», — сказала новый мэр, обращаясь к законодателям.

Она выразила уверенность, что сможет сделать Магадан уютным и безопасным местом для жителей и гостей города.

11 февраля Юрий Гришан, который в тот момент занимал пост мэра Магадана, подал заявление об отставке. Он сообщил, что после увольнения собирается посвятить себя «усиленным хоккейным тренировкам».

На следующий день депутаты Магаданской городской думы приняли его прошение о досрочном сложении полномочий. Тогда же парламентарии назначили временно исполняющего обязанности главы населенного пункта, которым стал Александр Малашевский.

Ранее в городе Ростове-на-Дону избрали нового главу местной администрации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами