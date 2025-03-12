Россияне ждут сокращения помощи Украине от США после ссоры Трампа и Зеленского

Почти треть опрошенных россиян ожидают, что после ссоры президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского Вашингтон сократит помощь Киеву. Это следует из результатов опроса проекта Новости Mail, результаты которого есть у «Газеты.Ru».

Согласно исследованию, 31% опрошенных считают, что после ссоры Вашингтон должен хотя бы частично прекратить помощь Киеву. Еще 25% думают, что конфликт двух лидеров ни на что не повлияет, а 24% ждут восстановления отношений. О надежде на полное прекращение поддержки Украины со стороны США заявили 11% опрошенных, а 5% затруднились ответить.

В контексте последствий для России 50% опрошенных сочли, что ссора Трампа и Зеленского никак не повлияет на политику Москвы. В то же время 35% выразили уверенность, что РФ воспользуется ситуацией, чтобы наладить отношения с Соединенными Штатами в своих интересах. 8% полагают, что ссора усилит позиции России на международной арене, 3% — что, наоборот, ослабит, а 4% не смогли дать ответ.

Кроме того, 57% процентов опрошенных россиян назвали перепалку ожидаемой, в то время как 32% удивились скандалу между двумя главами государств. Еще 7% не смогли дать однозначного ответа. Оставшиеся 3% высказали собственное мнение по этому поводу, самое популярное из которых — скандал был заранее спланирован и все произошло по сценарию.

Переговоры Трампа и Зеленского в Вашингтоне 28 февраля закончились ссорой: американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении и отсутствии благодарности США и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.

Ранее в США заявили, что Зеленский переживает один из тяжелейших моментов в карьере.