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В США заявили, что Зеленский переживает один из тяжелейших моментов в карьере

WP: Зеленский пытается наладить отношения с Трампом после ссоры в Белом доме
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Wolfgang Rattay/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский переживает один из тяжелейших моментов в своей политической карьере после ссоры с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом пишет американское издание The Washington Post.

«Спустя неделю после ставки Владимира Зеленского на конфронтационную стратегию в общении с Дональдом Трампом, которая привела к взрывной встрече в Овальном кабинете, он изо всех сил пытается наладить отношения с Вашингтоном, в то время как Белый дом усиливает давление, чтобы завершить [конфликт] с Россией», — говорится в материале.

Авторы отметили, что после ссоры в Белом доме украинские политики боялись возможных последствий, в том числе санкций против Украины. По данным журналистов, подобный исход событий мог бы сильно ударить по стране, приведя к потере Киевом поддержки со стороны Европы.

Скандальная встреча президентов США и Украины в Овальном кабинете состоялась 28 февраля. Трамп упрекнул Зеленского в неуважении и отсутствии благодарности к США, а также обвинил его в нежелании прекращать огонь, заявив, что у Киева «нет сильных карт» в конфликте против России. После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.

Ранее Times узнала о «разговорах шепотом» на Западе о слабости Зеленского.

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