Пресс-секретарь Белого дома вступила в перепалку с журналистом

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отчитала журналиста Associated Press на брифинге из-за спора по экономическим вопросам. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ваша попытка проверить мои знания экономики оскорбительна. Теперь я жалею, что дала задать вопрос Ассошиэйтед Пресс», — заявила Левитт.

Репортер информационного агентства выразил точку зрения насчет того, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вопреки своему обещанию не понижает налоги, а своими решениям о дополнительных тарифах на импорт только способствует их повышению.

В ответ Левитт высказала противоположную точку зрения, заявив, что тарифы повышают налоги для иностранных государств.

Также советник президента США по торговле Питер Наварро заявил, что Соединенные Штаты отложили повышение пошлин на канадскую сталь и алюминий.

11 марта американский лидер Дональд Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США для полного решения вопроса о взаимных торговых пошлинах.

Такое заявление он сделал на фоне того, что Канада установила пошлины в 25% на электричество, поступающее в США. Помимо этого, Трамп призвал немедленно отменить фермерский тариф в размере 250–390% на различные молочные продукты США, поскольку он является «возмутительным».

Ранее Трамп снова выступил с угрозами в адрес Канады.