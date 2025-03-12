Вашингтон отложил повышение пошлин на канадскую сталь и алюминий

США отложили повышение пошлин на сталь и алюминий из Канады

Соединенные Штаты отложили повышение пошлин на канадскую сталь и алюминий. Об этом в интервью телеканалу CNBC заявил советник президента США по торговле Питер Наварро.

Он отметил, что решение не вводить с 12 марта пошлины было принято после американо-канадских переговоров.

11 марта американский лидер Дональд Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США для полного решения вопроса о взаимных торговых пошлинах.

Такое заявление он сделал на фоне того, что Канада установила пошлины в 25% на электричество, поступающее в США. Помимо этого, Трамп призвал немедленно отменить фермерский тариф в размере 250–390% на различные молочные продукты США, поскольку он является «возмутительным».

В свою очередь, новый лидер правящей Либеральной партии Канады Марк Карни, который в скором времени станет премьер-министром страны, заявил, что его страна никогда не войдет в состав США.

Ранее Трамп снова выступил с угрозами в адрес Канады.