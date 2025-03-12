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Российский философ допустил, что Трамп может отдать Украину России

Дугин: Трамп может отдать Украину России, когда США столкнутся с проблемами
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Samuel Corum - Pool via CNP/picture alliance/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп может отдать Украину России, когда Штаты столкнутся с внутренними и внешними проблемами. Об этом NEWS.ru заявил философ Александр Дугин.

По его словам, США могут столкнуться с проблемами «через месяц-два». В частности, они будут связаны с Европой, Канадой, Гренландией и мексиканскими наркокартелями, уточнил Дугин.

«Тогда на следующем этапе Украина с ее редкоземельными металлами будет ему не просто не нужна — он нам ее с удовольствием отдаст, чтобы мы этот токсичный отход получили и 10 лет им занимались, ни во что больше не вовлекаясь», — сказал философ.

В феврале политик Олег Царев заявил, что Трампу придется отдать Украину России, поскольку сам он не в состоянии ею управлять. По его словам, американский лидер не до конца понимает, что происходит в Киеве. Политик допустил, что вскоре на Украине будут объявлены президентские выборы.

Ранее в Британии раскрыли цель Трампа в урегулировании на Украине.

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