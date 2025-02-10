Президенту США Дональду Трампу придется отдать Украину России, поскольку сам он не в состоянии ею управлять. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политик Олег Царев. По его словам, американский лидер не до конца понимает, что происходит в Киеве.

«Русские с американцами уже давно обо всем договорились. Трампу не нужна Украина, поскольку он ею не владеет и не может завладеть. Единственный человек, который хоть каким-то образом понимает, что там происходит, — это [руководитель избирательной кампании Трампа в 2016 году] Пол Манафорт. Но он сейчас не задействован. И Трамп будет менять то, чего у него нет, на то, что ему нужно», — сказал Царев.

Он допустил, что вскоре на Украине будут объявлены президентские выборы. Причем, по его мнению, в избирательной кампании могут быть задействованы аффилированные с Россией структуры.

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук до этого заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский подписал себе приговор, признавшись, что не знает, куда были направлены миллиарды долларов, выделенные США для Киева.

По его словам, тот факт, что «помощь» изначально являлась коррупционной схемой, был ясен с самого начала ее предоставления. Политик считает, что теперь глава Украины будет пытаться выгородить себя перед администрацией Трампа, «сдавая» своих подельников в коррупционных схемах, в надежде «пройти свидетелем, вместо обвиняемого».

Ранее Зеленский назвал условия для переговоров по Украине.