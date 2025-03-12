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В Британии раскрыли цель Трампа в урегулировании на Украине

Дипломат Крук: Трамп хочет закончить конфликт на Украине для нового миропорядка
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Win McNamee/Reuters

Президент США Дональд Трамп хочет завершить конфликт на Украине, чтобы создать новый миропорядок. Об этом заявил бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI-6 Алистер Крук в статье для Strategic Culture.

«Окончание конфликта на Украине является для Трампа отправной точкой для реализации идей и планов, которые он отстаивал: для великой перезагрузки геополитического ландшафта. Проще говоря, Украина является препятствием на пути Трампа к достижению его изначальной цели — глобальной перезагрузке», — говорится в публикации.

Накануне Трамп заявил, что в конфликте на Украине уже в ближайшие дни произойдет полное прекращение огня. По его словам, на предстоящей встрече с представителями России могут произойти «отличные обсуждения».

В этот же день состоялись переговоры между украинской и американской делегациями в Саудовской Аравии. По итогам встречи украинская сторона выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня. Вашингтон донесет эту информацию до Москвы, объяснив, что ключом к достижению мира является «взаимность» в данном вопросе.

Ранее в США предрекли Трампу суд в МУС из-за политики по Украине.

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