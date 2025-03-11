Зеленский выразил готовность к миру

Зеленский: Украина готова к миру, готовность прекратить войну зависит от России

Украина готова к миру, свою готовность прекратить или продолжать конфликт должны показать в России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале по итогам переговоров украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии.

«Украина готова к миру, свою готовность закончить войну или продолжать ее должны показать в России», — написал он.

Помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц также заявил о готовности украинцев к мирному урегулированию конфликта.

11 марта в Саудовской Аравии прошла встреча между представителями Украины и США. Встреча продлилась девять часов.

По итогам встречи украинская сторона выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня. Вашингтон донесет эту информацию до Москвы, объяснив, что ключом к достижению мира является «взаимность» в данном вопросе.

Кроме того, стороны договорились «как можно скорее» заключить договор о минералах, а также возобновить обмен разведывательными данными.

Комментируя переговоры, Уолтц заявил, что делегация Украины на встрече представила «конкретные шаги и предложения» по завершению конфликта.

Ранее стало известно, что Зеленского могут снова пригласить в Белый дом после скандала.