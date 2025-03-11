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Рубио о конфликте на Украине: «это серьезные вещи, это не «Дрянные девчонки»

Рубио понадеялся, что соглашение о перемирии будет достигнуто как можно скорее
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Anna Rose Layden/Pool Photo via AP

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не существует крайнего срока по заключению перемирия на Украине, но выразил надежду, что оно будет заключено как можно скорее. Его слова приводит Sky News.

Он подчеркнул, что «каждый день люди подвергаются бомбардировкам, люди страдают по обе стороны этого конфликта». Рубио также напомнил, что Дональд Трамп хотел бы, чтобы «эта война закончилась еще вчера и позавчера».

«Это серьезные вещи, это не «Дрянные девчонки», это не какой-то эпизод какого-то телешоу. <...> Самым главным жестом доброй воли, который мы могли бы увидеть со стороны россиян, было бы услышать украинское предложение и ответить на него согласием», — заявил госсекретарь США.

До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам переговоров делегаций Киева и Вашингтона заявил, что республика готова согласиться на временное прекращение огня в конфликте с Россией.

Он также сообщил, что США немедленно снимают «паузу» в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине. Стороны договорились сформировать переговорные группы ради достижения «устойчивого мира», который обеспечит безопасность страны, указал Ермак.

Ранее Рубио раскрыл судьбу сделки по полезным ископаемым с Украиной.

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