Стало известно, что Трамп выступает против одного требования России по Украине

Reuters: Трамп не настаивает на демилитаризации Украины, чего требует Россия

Требование России по демилитаризации Украины является одним из немногих, на реализации которого не настаивает президент США Дональд Трамп. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

В материале отмечается, что Трамп «оказывает огромное давление на Украину» и даже до начала переговоров одобрил многие требования Москвы, в том числе о невозможности членства Киева в НАТО.

В то же время высокопоставленный европейский чиновник заявил агентству, что демилитаризация — одно из немногих требований России, на выполнении которого Трамп не настаивал. Чиновник выразил надежду, что так и продолжится в дальнейшем.

До этого министр обороны Франции Себастьян Лекорню отверг призывы к демилитаризации Украины и заявил, что хорошо вооруженная армия республики станет важной частью будущей архитектуры безопасности континента.

Ранее в США предрекли Трампу суд в МУС из-за политики по Украине.