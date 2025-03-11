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Стало известно, что Трамп выступает против одного требования России по Украине

Reuters: Трамп не настаивает на демилитаризации Украины, чего требует Россия
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Samuel Corum - Pool via CNP/Global Look Press

Требование России по демилитаризации Украины является одним из немногих, на реализации которого не настаивает президент США Дональд Трамп. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

В материале отмечается, что Трамп «оказывает огромное давление на Украину» и даже до начала переговоров одобрил многие требования Москвы, в том числе о невозможности членства Киева в НАТО.

В то же время высокопоставленный европейский чиновник заявил агентству, что демилитаризация — одно из немногих требований России, на выполнении которого Трамп не настаивал. Чиновник выразил надежду, что так и продолжится в дальнейшем.

До этого министр обороны Франции Себастьян Лекорню отверг призывы к демилитаризации Украины и заявил, что хорошо вооруженная армия республики станет важной частью будущей архитектуры безопасности континента.

Ранее в США предрекли Трампу суд в МУС из-за политики по Украине.

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