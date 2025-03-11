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В США назвали дату повышения пошлин на сталь и алюминий для Канады

Белый дом: 12 марта для Канады повысят пошлины до 50% на сталь и алюминий
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Shen Ting/Xinhua/Global Look Press

Власти Соединенных Штатов повысят пошлины на 25% (до 50%) на канадские сталь и алюминий 12 марта. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в ходе брифинга, передает РИА Новости.

«Президент оценил ситуацию и считает себя обязанным отреагировать соответствующим образом в интересах американского народа. Поэтому он принял решение добавить 25% к действующим пошлинам. Теперь тарифы на сталь и алюминий составят 50%. Решение вступит в силу завтра», — заявила она.

По словам Левитт, представители американской металлургической сферы поддержали эту идею, потому что данная мера позволит увеличить производство и экспорт американской стали, произведенной в США.

До этого американский лидер Дональд Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США для полного решения вопроса о взаимных торговых пошлинах.

Такое заявление он сделал на фоне того, что Канада установила 25-ные пошлины на электричество, поступающее в США. Помимо этого, Трамп призвал немедленно отменить фермерский тариф в размере 250–390% на различные молочные продукты США, поскольку они являются возмутительными.

Ранее в Канаде стали продавать огромные ящики с пивом для анестезии от политики Трампа.

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