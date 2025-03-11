В Евросоюзе прокомментировали переговоры Украины и США в Джидде

Каллас: Украина оповестила ЕС об очень конструктивных переговорах с США

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Киев оповестил Евросоюз, что переговоры Украины и Соединенных Штатов идут очень конструктивно. Ее слова передает ТАСС.

«Что касается тех переговоров, которые идут сейчас, согласно тем сообщениям, что мы получаем от Украины, переговоры идут очень конструктивно», — заявила Каллас.

В Саудовской Аравии проходят переговоры между Украиной и США. Со стороны Киева во встрече принимают участие глава офиса президента Украины Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Американскую делегацию возглавляют государственный секретарь Марко Рубио и помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

Вашингтон обозначил главную цель переговоров как «создание рамок для мирного соглашения и прекращения огня». Киев собирается обсудить предоставление гарантий безопасности от Вашингтона и противостоять попыткам навязать невыгодные для украинской стороны условия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее США заявили об ожидании «фантастических новостей для человечества» от встречи в Саудовской Аравии.