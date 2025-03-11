США ждут «фантастических новостей для человечества» от встречи в Саудовской Аравии

Соединенные Штаты настроены оптимистично и ожидают «фантастических новостей для человечества» от встречи американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии. Об этом заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс в видеообращении в социальной сети Х.

«Фантастические новости для человечества могут появиться. Так что мы очень оптимистичны. Я знаю, что и госсекретарь тоже, потому что мы понимаем, что находится на кону», — говорится в обращении.

11 марта в Саудовской Аравии проходят переговоры между Украиной и США. Со стороны Киева во встрече принимают участие глава офиса президента Украины Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Американскую делегацию возглавляют государственный секретарь Марко Рубио и помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

По данным источника украинского издания «Общественные новости» («Суспільне новини»), первый раунд переговоров был посвящен предложению Киева относительно режима тишины на море и в небе, а также соглашении о редкоземельных ископаемых. Во время второго раунда речь идет о гарантиях безопасности.

Ранее в Кремле заявили об отсутствии информации по переговорам США и Украины.