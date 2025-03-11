Песков заявил, что Россия не ждет реакции от ОБСЕ на атаку ВСУ

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по сути всегда занимает позицию против интересов России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, российская сторона не ждет от ОБСЕ никакой реакции на массированную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории страны.

«Вы видите, прошел день, реакции никакой нет. И я, честно говоря, не жду какой-то реакции от ОБСЕ», — заявил Песков.

По его словам, в организации есть существенные проблемы, и несмотря на то, что ОБСЕ пытается держать баланс в словах, на самом деле она занимает позицию, которая не отвечает интересам России. Помимо этого, пресс-секретарь российского лидера отметил, что объединение столкнулось с проблемой двойных стандартов и сложностями в выполнении своих функций.

В этот же день генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу прибыл в российскую столицу с рабочим визитом. К текущему моменту он успел побывать на месте падения обломков сбитых украинских дронов, атаковавших Московскую область, и провести встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В ходе беседы стороны обсудили пути урегулирования конфликта на Украине.

Ранее Москалькова провела встречу с генеральным секретарем ОБСЕ Синирлиоглу.