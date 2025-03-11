Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков заявил, что Россия не ждет реакции от ОБСЕ на атаку ВСУ

Песков: Россия не ждет реакцию ОБСЕ реакции на атаку дронами ВСУ
close
MGIMO360 TV/YouTube

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по сути всегда занимает позицию против интересов России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, российская сторона не ждет от ОБСЕ никакой реакции на массированную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории страны.

«Вы видите, прошел день, реакции никакой нет. И я, честно говоря, не жду какой-то реакции от ОБСЕ», — заявил Песков.

По его словам, в организации есть существенные проблемы, и несмотря на то, что ОБСЕ пытается держать баланс в словах, на самом деле она занимает позицию, которая не отвечает интересам России. Помимо этого, пресс-секретарь российского лидера отметил, что объединение столкнулось с проблемой двойных стандартов и сложностями в выполнении своих функций.

В этот же день генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу прибыл в российскую столицу с рабочим визитом. К текущему моменту он успел побывать на месте падения обломков сбитых украинских дронов, атаковавших Московскую область, и провести встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В ходе беседы стороны обсудили пути урегулирования конфликта на Украине.

Ранее Москалькова провела встречу с генеральным секретарем ОБСЕ Синирлиоглу.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами